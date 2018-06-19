Büyük dönüşüm hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de yeni sistemle tüm detaylarıyla kurguladıkları çok boyutlu bir dönüşümün altyapısını hazırladıklarını belirtti. Ümraniye İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Albayrak, bu dönüşümün 'Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim' başlığı altında birçok alanda yapılan çalışmalarla sağlanacağını vurguladı. "24 Haziran bizler için yeni bir başarı hikayesinin ilk adımı, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için sıçrama tahtası olacak. Birileri gibi hayal satmadık. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün altyapısını hazırladık" diyen Albayrak, şunları kaydetti:
Yeni sistem ile daha hızlı karar alan, bürokrasinin önünde yatırımcıyı yormayan, iş yaptırmamaya değil, daha iyisini sağlamaya odaklanmış bir sistemi birlikte hayata geçireceğiz.
Milli gelirimizi 25 bin dolar seviyesine çıkaracak, teknoloji dönüşümlü, yüksek katma değerli üretim sistemine sahip olacak adımları atacağız.
Özel sektörümüzün tüm riskleri daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için bir dizi teşvik sistemleri oluşturacağız.
Katma değeri yüksek bir üretim için 'Milli Teknoloji Hamlesi' başlatacağız. 100 bin kişiye istihdam sağlayacak Mega Endüstri Bölgeleri ile bu dönüşümü hızlı ve dünya ile rekabet edecek bir iklimde gerçekleştireceğiz.
Yeni sistem ile daha hızlı karar alan, bürokrasinin önünde yatırımcıyı yormayan, iş yaptırmamaya değil, daha iyisini sağlamaya odaklanmış bir sistemi birlikte hayata geçireceğiz.
Milli gelirimizi 25 bin dolar seviyesine çıkaracak, teknoloji dönüşümlü, yüksek katma değerli üretim sistemine sahip olacak adımları atacağız.
Özel sektörümüzün tüm riskleri daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için bir dizi teşvik sistemleri oluşturacağız.
Katma değeri yüksek bir üretim için 'Milli Teknoloji Hamlesi' başlatacağız. 100 bin kişiye istihdam sağlayacak Mega Endüstri Bölgeleri ile bu dönüşümü hızlı ve dünya ile rekabet edecek bir iklimde gerçekleştireceğiz.
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