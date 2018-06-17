;
Yol Durumu
  1. Hayırsevere KDV yok!

lere özel

Emeklilere özel konut
Emeklilere özel "İkinci Bahar" kampanyası ile leri ev sahibi yapan TOKİ, her projede emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor. "Emekliye İkinci Bahar" projesi kapsamında 'nın Nilüfer ilçesinde inşasına başlanan bin 201 luk projede yaşam başladı. Başkanı Ergün Turan, projeye sahibi olmak isteyen 12 bin 955 emeklinin müracaat ettiğini söyledi. Kura çekilişini yaptıklarını aktaran Turan, "Şuanda projemizi tamamladık. Emekli büyüklerimiz yeni yuvalarına kavuştu. Bizde bu mutluluğa ortak oluyoruz" dedi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar