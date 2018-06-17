Emeklilere özel konut

Emeklilere özel "İkinci Bahar" kampanyası ile emeklileri ev sahibi yapan TOKİ, her projede emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor. "Emekliye İkinci Bahar" projesi kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşasına başlanan bin 201 konutluk projede yaşam başladı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, projeye sahibi olmak isteyen 12 bin 955 emeklinin müracaat ettiğini söyledi. Kura çekilişini yaptıklarını aktaran Turan, "Şuanda projemizi tamamladık. Emekli büyüklerimiz yeni yuvalarına kavuştu. Bizde bu mutluluğa ortak oluyoruz" dedi.
Etiketler: Bursa , ikinci bahar , TOKİ , emekli , konut
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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