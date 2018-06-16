Devler sıraya girdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketlerinin başvuruda bulunmaya başladığını ve UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin yer kiralamak için başvuruda bulunduğunu belirtti. İstanbul Yeni Havalimanı'nın, 29 Ekim'de hizmete girmesiyle yolcu trafiğinin yanı sıra kargoculuğun da merkezi olacağını vurgulayan Arslan, "Yeni mevzuatla kargo ve posta hizmetinin sadece bu hizmeti vermek üzere gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı kuruluşlarca yapılabilmesi imkanı getirilecek" dedi. Bakan Arslan, söz konusu hizmeti yapmak isteyen kuruluşların şirket ortaklığında çoğunluğunun Türk olma şartının aranmayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bu değişiklikle özellikle dünya çapında hava kargo hizmetleri sunan büyük firmaların ülkemizde de faaliyet gösterebilmelerine imkan sağlanacak ve ciddi bir rekabet ortamı oluşacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye ve bölge coğrafyası açısından hava kargo merkezi haline gelmesine yönelik önemli bir adım atılmak üzeredir."
225 BiN iSTiHDAM
Dünyanın dev şirketlerinin de dikkatini çeken havalimanındaki gerçekleşmenin yüzde 90'ı geçtiğini belirten Arslan, ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını hatırlattı. Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını, buranın 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.
225 BiN iSTiHDAM
Dünyanın dev şirketlerinin de dikkatini çeken havalimanındaki gerçekleşmenin yüzde 90'ı geçtiğini belirten Arslan, ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını hatırlattı. Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını, buranın 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.
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