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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yüksek faiz tüketiciye iade
  2. 8.2 milyon lira

2B’ye

2B’ye ek süre
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere sunduklarını bildirdi. Ağbal, şöyle konuştu: "Kullanıcısı olup da Hazine'ye ait tarım arazilerini almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik. Yaklaşık 126 bin vatandaşımız bu düzenlemeden yararlanacak."
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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