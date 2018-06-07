Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere ek süre sunduklarını bildirdi. Ağbal, şöyle konuştu: "Kullanıcısı olup da Hazine'ye ait tarım arazilerini almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik. Yaklaşık 126 bin vatandaşımız bu düzenlemeden yararlanacak."
2B’ye ek süre
Etiketler: Naci Ağbal , ek süre
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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