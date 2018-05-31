Dolar 4.45 TL

Seçimler öncesinde kur üzerinden yapılan saldırıya karşı Merkez Bankası'nın harekete geçmesi, hükümetin kararlı tutumu ve reel sektörün milli duruşu, Türk Lirası'nı son 1 haftada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi hale getirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra ziyaretinden gelen mesajlar da TL'nin güçlenmesini sağladı. 23 Mayıs'ta 4.92 lirayı geçerek tarihinin en yüksek seviyesine çıkan dolar, dün 18 Mayıs'tan bu yana ilk kez 4.45 liraya kadar geriledi. Yurt dışı kuruluşlardan da ardı ardına TL tavsiyeleri geldi. 23 Mayıs'a göre dolar yüzde 9.8 değer kaybetti. Dün günü ise 4.5070 liradan tamamladı. Son bir haftada euro 5.76 liradan 5.18 liraya gerilerken, gösterge 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 15.34'ten 13.8'e indi. Bu dönemde Borsa İstanbul'da da endeks 101 binli seviyelerden 106 bine kadar çıktı.
MOODY'S'E İNAT
Türkiye ile ilgili her tahminde yanılan ve lobinin tetikçiliğine soyunan Moody's, dün yine sahneye çıktı. Büyüme tahminini yüzde 4'ten 2.5'e indirdi. Moody's'in piyasaya etkisi anlık oldu. 1 dakikada 4.51 TL'den 4.55'e yükselen dolar, sonra geriledi.
MOODY'S'E İNAT
Türkiye ile ilgili her tahminde yanılan ve lobinin tetikçiliğine soyunan Moody's, dün yine sahneye çıktı. Büyüme tahminini yüzde 4'ten 2.5'e indirdi. Moody's'in piyasaya etkisi anlık oldu. 1 dakikada 4.51 TL'den 4.55'e yükselen dolar, sonra geriledi.
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