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3.2 milyar $’a Emirates ’nin oldu

DenizBank 3.2 milyar $’a Emirates NBD’nin oldu
Rus Sberbank'ın sahibi olduğu DenizBank, Dubaili Emirates NBD'ye 3.2 milyar dolara satıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre; tutara ek olarak, Emirates , 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecek. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak" dedi. Emirates NBD Grubu CEO'su Shayne Nelson ise satış işlemine ilişkin, "Bu işlem, Emirates NBD için çok önemli bir dönüm noktasıdır ve hissedarlara ilk yıldan itibaren artan bir değer katacaktır" değerlendirmesinde bulundu. 'ın satış işleminin sadece bankacılık sistemi açısından değil, için de çok önemli olduğuna işaret eden Ateş, şunları söyledi: "Son zamanlarda hep olumsuz yorumlar yazan bazı analistler dahi gerçekleşen işlem sonrasında 'vote of confidence' değerlendirmesinde bulundu. Yani Türkiye'ye güven oyu, DenizBank'a ya da bankacılık sektörüne değil. Onay sürecinin kısa olmasını diliyoruz."
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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