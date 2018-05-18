Emlak Vergisi dönemi başladı. Verginin ilk taksitini ödeme süresi 31 Mayıs'ta dolacak. Yasalara göre; geliri olmayanlar (işsizler, ev hanımları), emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), engelliler, gaziler ve şehitlerin dul, yetimleri Emlak Vergisi ödemiyor. Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece bir konutun olması gerekiyor. Ayrıca belediyeye 'vergi muafiyeti formu doldurup' başvurmak gerekiyor. Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanlar, konutunu kiraya verip kendisi de kirada oturuyorsa hiç vergi ödemiyor. Ancak emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa muafiyetten yararlanamıyor. Emekliler ve ev hanımlarının 2017'de 30 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2018'de sıfır oranlı Emlak Vergisi'nden yararlanamıyor. Diğer yandan evi dışında gayrimenkulü, örneğin arsası olan da vergi ödüyor. Muaf olduğu halde vergi ödeyenler, itiraz ederek geriye dönük olarak 5 yıllık parayı isteyebiliyor.
Sıfır vergi fırsatı
Emlak Vergisi’nde ilk taksit için son tarih 31 Mayıs. Emekliler, engelliler, işsizler, gaziler ve şehit yakınları vergi ödemiyor. Ödeyenler ise geri alabiliyor
Etiketler: Sıfır , faiz , Emlak vergisi
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
- THY'den rekor alım: Tam 10 bin kişi
- Prim borcu yapılandırmasında peşin ödemede büyük avantaj
- İşte 2018'de Türkiye'de en az yakıt tüketen otomobiller
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.