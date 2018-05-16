150 projede % 20 indirim

Hükümetin KDV, tapu harcı ve konut kredi faiz indimi hamlelerine, konut üreticileri dev bir kampanyayla destek verdi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) öncülüğünde başlatılan kampanyayla, 41 markalı konut üreticisi yaklaşık 150 projede, peşin ve kredili satışlarda yüzde 20 indirim uygulayacak. 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, kredili satışlarda peşinatlar da yüzde 5'e düşürüldü. Yüzde 15'lik peşinat oranının ise şirketler tarafından vadelendirileceği açıklandı. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bu kampanyayla konut üreticisi firmaların kârlarından feragat edeceğini belirterek, "Yüzde 20 bizler için büyük bir rakam, büyük bir özveri... Gerçekten gövdemizi taşın altına koymuş oluyoruz" dedi. Kampanyanın temel amacının orta gelir grubundan özellikle genç kesimi konut sahibi yapmak olduğunu ifade eden Elmas, 1 aylık süre boyunca fiyat artışı yapmayacaklarını da vurguladı. Özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.98'e düşürmesi gerektiğini belirten Elmas, faiz indiriminin yıl sonuna kadar sürdürülmesi halinde 2018'de 1 milyon 450 bin konut satışı yapılabileceğini aktardı. Elmas, bu kapsamda 200 bin ek konut satışı olabileceğini, rakamın da 25-30 milyar liraya ulaşabileceğini kaydetti.
TOPLAM YÜZDE 27
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yüzde 20'lik indirim kampanyasının, kamu bankalarının konut kredi faizi indirimiyle birleştiğinde konut alıcısına 781 bin liralık bir evde, 10 yıllık vadede 340 bin lira avantaj sağlayacağını belirtti. 781 bin liralık bir daireyi, yüzde 20 indirimle peşin 625 bin liraya satacaklarını anlatan Durbakayım, şunları söyledi: "Eğer bu ev, kamu bankalarının uyguladığı 120 aya 0.98 faizli kredi ile alınırsa yüzde 5 peşinat 31 bin lira tutacak. 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15'lik kısmı 93 bin lira olacak. Bankadan alacağı 500 bin liralık kredi için tüketici, ayda 7 bin lira civarında bir para ödeyecek. Böylelikle evin maliyeti toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0.98 değil de yüzde 1.16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, alımsatımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27'lik bir indirim oluyor. Konut, yaklaşık 340 bin lira daha ucuza geliyor."
3 MİLYAR TL HACİM
Hükümetin konut kredilerinde yapılan indirimle yaklaşık 250 milyar liralık bir sübvansiyon sağladığını kaydeden Durbakayım, "Faiz indirimi kapsamında alınacak konutlarla 5-7 milyar liralık bir hacim ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 41 firma yüzde 20 indirim kampanyasıyla 3 milyar liralık bir hacim bekliyor" diye konuştu. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise maliyet artışına rağmen uzun zamandır fiyatı artırmadıklarını belirterek, gayrimenkul şirketlerinin de vatandaşa bankalar gibi maksimum katkı sağlamak istediğini söyledi.
KİMLER KATILIYOR
Ağaoğlu, Artaş, Arven, Çukurova, DAP Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Group, Fer Yapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa, Nef, Sinpaş, Solid, Torunlar GYO, Akkuş Gayrimenkul, Akzirve Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Antyapı, Babacan Holding, Baysaş, Cathay Group, Çalık Gayrimenkul, Gedizler, Haldız İnşaat, Halk GYO, Hasanoğlu Müh. İnş., Kiler GYO, Kütahya Seramik, Nuhoğlu, Obaköy Gayrimenkul, Polatyol, Sur Yapı, Tahincioğlu Gayrimenkul, Teknik Yapı, Yiğit Group ve 24 Gayrimenkul.
YAVUZ KARAMAN
TOPLAM YÜZDE 27
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yüzde 20'lik indirim kampanyasının, kamu bankalarının konut kredi faizi indirimiyle birleştiğinde konut alıcısına 781 bin liralık bir evde, 10 yıllık vadede 340 bin lira avantaj sağlayacağını belirtti. 781 bin liralık bir daireyi, yüzde 20 indirimle peşin 625 bin liraya satacaklarını anlatan Durbakayım, şunları söyledi: "Eğer bu ev, kamu bankalarının uyguladığı 120 aya 0.98 faizli kredi ile alınırsa yüzde 5 peşinat 31 bin lira tutacak. 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15'lik kısmı 93 bin lira olacak. Bankadan alacağı 500 bin liralık kredi için tüketici, ayda 7 bin lira civarında bir para ödeyecek. Böylelikle evin maliyeti toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0.98 değil de yüzde 1.16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, alımsatımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27'lik bir indirim oluyor. Konut, yaklaşık 340 bin lira daha ucuza geliyor."
3 MİLYAR TL HACİM
Hükümetin konut kredilerinde yapılan indirimle yaklaşık 250 milyar liralık bir sübvansiyon sağladığını kaydeden Durbakayım, "Faiz indirimi kapsamında alınacak konutlarla 5-7 milyar liralık bir hacim ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 41 firma yüzde 20 indirim kampanyasıyla 3 milyar liralık bir hacim bekliyor" diye konuştu. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise maliyet artışına rağmen uzun zamandır fiyatı artırmadıklarını belirterek, gayrimenkul şirketlerinin de vatandaşa bankalar gibi maksimum katkı sağlamak istediğini söyledi.
KİMLER KATILIYOR
Ağaoğlu, Artaş, Arven, Çukurova, DAP Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Group, Fer Yapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa, Nef, Sinpaş, Solid, Torunlar GYO, Akkuş Gayrimenkul, Akzirve Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Antyapı, Babacan Holding, Baysaş, Cathay Group, Çalık Gayrimenkul, Gedizler, Haldız İnşaat, Halk GYO, Hasanoğlu Müh. İnş., Kiler GYO, Kütahya Seramik, Nuhoğlu, Obaköy Gayrimenkul, Polatyol, Sur Yapı, Tahincioğlu Gayrimenkul, Teknik Yapı, Yiğit Group ve 24 Gayrimenkul.
YAVUZ KARAMAN
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