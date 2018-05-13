Çocuğu olan kadınlar, doğum izni sonrası yarım gün çalışma imkanına sahip. Bu hakkı kullanan anneye; maaşının yarısını işveren veriyor, devlet de ayda 938,65 lira ödüyor. Anneye, 180 günde devlet 5 bin 631 lira veriyor. Anneler tam maaşla yarım gün çalışabiliyor. İşçi anneler, ilk doğumdan sonra 60, ikinci doğumdan sonra 120, 3 ve üzerindeki doğumlardan sonra 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkını kullanabiliyor. Yarım gün çalışan kadın işçilerin, prim ve ücretlerini işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonu ödüyor. 1 ay boyu yarı zamanlı çalışan anneye 938 lira 65 kuruş ödeniyor. Devlet, 60 gün yarı zamanlı çalışan anneye toplam bin 877 lira 30 kuruş, 120 gün (4 ay) yarı zamanlı çalışan anneye 3 bin 754 lira ödüyor.
Çalışan anneye 5 bin 631 TL
Etiketler: anne , çalışan anne , destek , Prim
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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