Borçlar bitecek

Hükümetin hazırladığı, Meclis maratonu süren dev paket, esnafın yüzünü güldürecek. Bağ- Kur'lular borçtan kurtulacak, sağlıktan yararlanacak, durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek. İşte bu fırsatlar:
● 31 Mart 2018'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için kanunun yayımı tarihini izleyen 2'nci ayın sonuna kadar SGK'ya başvurulması, 3'üncü aydan başlamak üzere ödemelerin başlaması gerekiyor. İsteyenler peşin isteyenler de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitin seçilmesi durumunda, borçlar belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.
● Bağ-Kur'luların durdurulan sigortalılık süreleri canlandırabilecek. Yasayla Bağ- Kur sigortalılarına muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor.
● Sigortalılar borçlarını yapılandırmaları halinde yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve ilk taksiti ödemeleri kaydıyla Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmaya başlatılacaklar.
ÖDEMELER SİLİNECEK
■Yasa kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı getirirken, bazılarına da silme yolunu açıyor:
● 30 Kasım 2018'e kadar gelir testine başvuranların hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az çıkanların borcu silinecek.
● Tutarı 100 lirayı aşmayan asli amme alacaklarından vazgeçiliyor.
● Emekli olduktan sonra iş yeri açanların sosyal güvenlik destek prim borçları silinecek. Bundan yaklaşık 300 bin emekli yararlanacak.
● 31 Mart 2018'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için kanunun yayımı tarihini izleyen 2'nci ayın sonuna kadar SGK'ya başvurulması, 3'üncü aydan başlamak üzere ödemelerin başlaması gerekiyor. İsteyenler peşin isteyenler de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitin seçilmesi durumunda, borçlar belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.
● Bağ-Kur'luların durdurulan sigortalılık süreleri canlandırabilecek. Yasayla Bağ- Kur sigortalılarına muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor.
● Sigortalılar borçlarını yapılandırmaları halinde yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve ilk taksiti ödemeleri kaydıyla Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmaya başlatılacaklar.
ÖDEMELER SİLİNECEK
■Yasa kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı getirirken, bazılarına da silme yolunu açıyor:
● 30 Kasım 2018'e kadar gelir testine başvuranların hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az çıkanların borcu silinecek.
● Tutarı 100 lirayı aşmayan asli amme alacaklarından vazgeçiliyor.
● Emekli olduktan sonra iş yeri açanların sosyal güvenlik destek prim borçları silinecek. Bundan yaklaşık 300 bin emekli yararlanacak.
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