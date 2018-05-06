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Yeni emekliye de ikramiye

Bayram ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. ’ndan önce emekli olana Haziran’da bin lira ödeme var. Bunu kaçıran ise Ağustos’ta alacak

Yeni emekliye de ikramiye
Yılda 2 bayram ikramiyesi 12.3 milyon kişinin yüzünü güldürdü. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek biner lira ikramiyeden, sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak.
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