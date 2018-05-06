Yılda 2 bayram ikramiyesi 12.3 milyon kişinin yüzünü güldürdü. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek biner lira ikramiyeden, sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak.
Yeni emekliye de ikramiye
Bayram ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. Ramazan Bayramı’ndan önce emekli olana Haziran’da bin lira ödeme var. Bunu kaçıran ise Ağustos’ta alacak
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- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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