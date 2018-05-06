Beyin göçünü bitiren hamle

Türkiye, sayıları on binlerle ifade edilen yurtdışındaki eğitimli insan kaynağını Türkiye'ye getirmek üzere ciddi bir adım atıyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin Tarihi Beykoz Kışlası'nda hayata geçirdiği Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Harvard başta olmak üzere Avrupa ve Amerika'da eğitim almış Türk bilim insanlarının dünya çapında araştırma yapabileceği bir kurum olmayı amaçlıyor. Buradaki çalışmalar hem tersine beyin göçü için önemli bir aşama hem de sağlık alanında yapılan ithalatı azaltmaya yönelik ciddi bir kaynak niteliği taşıyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, III. Selim zamanında kurulan ve bir dönem kolerahane olarak da hizmet veren Tarihi Beykoz Kışlası'nın, restore edilerek moleküler tıp araştırmaları kurumu haline geldiğini söyledi. Akça, "Hedefimiz şu: Burada, bugün Bezmialem'in ya da toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, 30-50 yıl sonrasının Türkiye'sinin ihtiyacı olabilecek bilimsel çalışmaları burada yürütmek" dedi.
Erhan ÖZTÜRK
Erhan ÖZTÜRK
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