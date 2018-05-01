Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 'Tapunun Kısayolu' sloganı ile hayata geçirdiği 'Web Tapu' uygulaması Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Bu sistem ile artık tapu müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabiliyor ve gerekli belgeler internet üzerinden tapu müdürlüğüne gönderilebiliyor. Tüm vatandaşların taşınmazlarını internet ortamında takip edebildikleri ve yönetebildikleri sistem olan Web Tapu sistemine webtapu.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılıyor.
● Sistem ile, internet üzerinden tapu dairesine gitmeden başvuru yapılabilmenin yanı sıra, taşınmazlarınızı görüntüleyebilir ve konumunu görebilirsiniz.
● Harç ödeyebilirsiniz.
● Taşınmazınıza işlem yapılamaz beyan tesisi fonksiyonu belirtmesi koyarak sahtecilik girişimlerine karşı önlem alabilirsiniz. Hatta bu beyan ile taşınmaz vekalet ile işlem yapmaya dahi kapatılır.
● Ayrıca emlak firmalarına taşınmaz kayıtlarını görmek için geçici süre ile yetki verebilirsiniz.
● Sistem ile, internet üzerinden tapu dairesine gitmeden başvuru yapılabilmenin yanı sıra, taşınmazlarınızı görüntüleyebilir ve konumunu görebilirsiniz.
● Harç ödeyebilirsiniz.
● Taşınmazınıza işlem yapılamaz beyan tesisi fonksiyonu belirtmesi koyarak sahtecilik girişimlerine karşı önlem alabilirsiniz. Hatta bu beyan ile taşınmaz vekalet ile işlem yapmaya dahi kapatılır.
● Ayrıca emlak firmalarına taşınmaz kayıtlarını görmek için geçici süre ile yetki verebilirsiniz.
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