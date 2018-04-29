Büyüksün Azizim

TÜRK bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, dünyayı değiştiren isimler arasında yer aldı. Nobel kazanarak göğsümüzü kabartan Sancar, Türkiye sevdasıyla hepimizin kalbini kazandı. Sancar'ın hayat hikayesi, Mardin'de 1946'da başladı. 8 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Sancar, eğitim hayatına sayısız başarılar sığdırdı. 1969'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, doktorasını ise 1977'de Teksas Üniversitesi'nde tamamladı. 1997'den beri ABD'deki Kuzay Karolina Üniversitesi'nde görev yapan Sancar, Türk fırtınası estirmeyi başardı.



'DNA ONARIMI' ÖDÜL GETİRDİ

ABD'ye ilk gittiğinde yaşadığı zorlukları unutmayan Prof. Dr. Sancar, ABD'ye okumaya gelen Türk öğrenciler için çok önemli bir adım attı. Türkiye'nin yüz akı Sancar, 2008'de kendi birikimi olan 1 milyon dolar ile Kuzey Carolina'nın Chapel Hill kasabasında "Türk Evi" açtı. Burada hem Türk öğrencilere sahip çıktı hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladı. Bir yandan Amerika'da Türk bayrağımızı dalgalandıran Sancar, bir yandan da bilimsel araştırmalarıyla heyecan yarattı. Prof. Dr. Aziz Sancar, "DNA onarımına" yönelik çalışmasıyla 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. "Bu ödüle en çok ülkem için sevindim" diyen Prof. Dr. Sancar, Türkiye'nin adını bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Her fırsatta Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan Sancar, Nobel'den kazandığı yaklaşık 2.8 milyon liralık ödülü de Türkler için harcamak için kolları sıvadı. 'Türk Evi'ni genişletmek amacıyla Kuzey Carolina'da 8 bin metrekarelik arsa aldı.



'BİLİMİN GELİŞMESİ LAZIM '

En büyük gayesinin Türkiye'yi tanıtmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sancar, başarılarıyla ve örnek davranışlarıyla tarihe adını altın harflerle yazdı. Türkiye'ye Nobel gururu yaşatan Prof. Dr. Sancar, konferans vermek için gittiği KKTC'de yine çok önemli açıklamalar yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Siyasetçi değilim, ama KKTC'nin her Türk'ün kalbinde özel bir yeri var. Türküm ve benim şöyle bir düşüncem var. Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız" ifadelerini kullandı. Ekonomilerin kalkınması için bilimin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Sancar, kalıcılık için en temel