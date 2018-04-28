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na rehberi

Kamu çalışanına seçim rehberi
24 Haziran leri için istifa eden kamu görevlilerine yönelik rehber yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı'nın rehberine göre; istifa eden memurlar görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanamazlar. Seçimleri kazanamayıp tekrar memuriyete dönmek istemeleri halinde kurumları tarafından eski görevlerine döndürülmeleri zorunlu olmayıp, kazanılmış hak ve aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmaları da mümkün bulunmuyor. İstifa edip seçimi kazanamayan memurlar için başvuru süresi seçimin kesin sonuçlarının yayımlanmasıyla başlıyor ve 1 ay sürüyor. İstifa etmiş ancak aday olamamış memurların kurumlarına müracaat etmeleri halinde seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemesine gerek olmadan ataması yapılabilecek.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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