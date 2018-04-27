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Kamuda devrim

Kamuda devrim
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da sorunları çözecek. Yeni sistem ile birlikte devlet yeniden teşkilatlanacak. Yeni dönemde artık üst kademe yönetici sınıfı oluşacak. Genel müdür ve üstündeki pozisyonlar Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip görev yapacak. Bakan yardımcılığı makamı yerine siyasi müsteşarlık görevi gelecek. Başbakanlıkta görev yapan personel istekleri doğrultusunda tercihleri dikkate alınarak diğer kamu kurumlarına nakledilecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat ve uygulamasını takip ile personel, bütçe ve planlama politikaları Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlar tarafından kontrol edilecek.
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