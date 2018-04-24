Giresun'un Bulancak ilçesinde yapımı süren Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik yaşanacak. Pazarsuyu köyü sınırları içinde 445 bin 303 metrekare üzerinde inşa edilen OSB için 49 milyon liralık kamulaştırma yapıldı. Yaklaşık iki yıl önce başlayan projenin altyapı çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak.
5 bin işçi alımı yapılacak
Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi , Giresun , osb , istihdam , işçi alımı
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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