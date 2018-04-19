Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek" dedi. Yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerektiğini vurgulayan Arslan, kaçak geçiş yaptığı tespit edilenlere, geçiş ücretine ilave olarak, bunun 10 katı tutarında idari para cezası verileceğini, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde ödeme yapanlara ceza verilmeyeceğini bildirdi. Bakan Arslan, yabancı plakalı araçlara uygulanacak idari para cezalarıyla geçiş ücretlerinin, sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edileceğini belirtti.
Yabancı plakaya ücretsiz geçiş yok
Etiketler: plaka
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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