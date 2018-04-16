Yollar akıllanacak

Hükümet yolları akıllı hale getirerek kazaların ve trafik sorununun çözümü noktasında önemli bir adım atacak. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 2018-2020 eylem planının detaylarını açıkladı. Ulaşımda insanın rolünü azaltan ve yol boyunca araçlara yön, kaza önleme gibi konularda destek sunan akıllı yollara sahip olunmasının amaçlandığını anlatan Arslan, "Karayollarını 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getirileceğiz. Antalya'da 515 kilometrelik kısımda pilot uygulama başladı, yıl sonunda tamamlanacak. Üst yapıda kameralar, değişken mesaj vericiler, meteorolojik istasyonlar, karayolları trafik radyosu gibi akıllı ulaşımın bileşenleri de danışmanlık hizmetinin ardından 2019'da ihale edilecek" dedi.
■ Barış ŞİMŞEK
■ Barış ŞİMŞEK
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