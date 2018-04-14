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Araç eden imalatçı sayılacak

Araç modifiye eden imalatçı sayılacak
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Tasarısı ile motorlu araçları edenler imalatçı olarak kabul edilecek. Müsteşarı İbrahim Şenel'in Meclis komisyonunda yaptığı sunuma göre; motorlu araçları modifiye edenler de imalatçılarla aynı sorumluluğa sahip olacak, üründen kaynaklı ölüm ve yaralanma olması durumunda zarar görene tazminat ödeyecek. Tasarıyla, güvensiz ürünün imalatçısına ulaşılması, asıl sorumlunun muhatap alınması amaçlanıyor. İmalatçı ve ithalatçının isim, unvan veya markaları ve açık adresleri ürünün ya da ambalajının üzerinde yer alacak. Dağıtıcı; imalatçı, ithalatçı veya malı tedarik ettiği kişinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmezse imalatçı kabul edilecek.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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