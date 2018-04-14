Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Tasarısı ile motorlu araçları modifiye edenler imalatçı olarak kabul edilecek. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel'in Meclis komisyonunda yaptığı sunuma göre; motorlu araçları modifiye edenler de imalatçılarla aynı sorumluluğa sahip olacak, üründen kaynaklı ölüm ve yaralanma olması durumunda zarar görene tazminat ödeyecek. Tasarıyla, güvensiz ürünün imalatçısına ulaşılması, asıl sorumlunun muhatap alınması amaçlanıyor. İmalatçı ve ithalatçının isim, unvan veya markaları ve açık adresleri ürünün ya da ambalajının üzerinde yer alacak. Dağıtıcı; imalatçı, ithalatçı veya malı tedarik ettiği kişinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmezse imalatçı kabul edilecek.
Araç modifiye eden imalatçı sayılacak
Etiketler: ekonomi bakanlığı , modifiye
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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