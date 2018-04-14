23 Nisan'ın pazartesi gününe gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil imkanı sağlaması, seyahat planlayanları harekete geçirdi. Ege ve Akdeniz'de bu tatillerde tatil rezervasyonları artışa geçti. Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Çanakkale'nin Ayvacık, Ezine ve İzmir'in Dikili ilçeleri 3 günlük 23 Nisan tatili ile turizm sezonunu erken açmaya hazırlanıyor. Otellerde doluluk oranları yüzde 75'lerde seyrederken, önümüzdeki hafta rezervasyonlarda artış bekleniyor. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, "20 Nisan akşamı başlıyor tatil. 21 ve 22 Nisan için otellerimizin büyük bir kısmı rezervasyon aldı. Aynı zamanda bölgemizdeki termal oteller bu süreçte günübirlikçilerden faydalanıyor" dedi. Turizm işletmeleri ve oteller ise 3 günlük tatil öncesi son hazırlıklarını yoğun bir şekilde yapıyor.
3 gün tatildeyiz!
3 günlük 23 Nisan tatili turizm sektörünü hareketlendirecek. Ege ve Akdeniz’de tatil rezervasyonları yükselişe geçti. Kuzey Ege’de şimdiden yüzde 75 doluluğa ulaşıldı
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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