Güvensiz ürünlerin önünü geçmek için yeni düzenlemeler geliyor. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ürün güvenliğine ilişkin yapılan denetimler sonucunda alınan önlemler ve yaptırımların yeterince caydırıcı olmamasının, bir sorun olarak hep karşılarına çıktığını aktardı. Tasarının yasalaşmasıyla, güvensiz ürünler tüketicilere satılmış olsa dahi, geri çağırma mekanizmasıyla toplatılmasının yasal zorunluluk haline getirileceğini söyleyen Zeybekci, tasarıyla getirilen önemli değişiklikleri şöyle anlattı: "Tasarıyla, güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar ile yol açtığı zararlardan imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacaktır."
Güvensiz üründen zarar görene tazminat
Etiketler: Güvensiz ürün , Ekonomi Bakanlığı
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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