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ne giden para vermeyecek

Hastanelerin acil servisleri yerine ’ndeki acillere başvuranlar, ertesi gün hastaneye gittiğinde poliklinik hizmetleri için katkı payı ödemeyecek. Uygulamaya özel hastaneler de dahil olacak

Aile hekimine giden para vermeyecek
Sağlık Bakanlığı acillerdeki yoğunluğu azaltmak için önemli adımlara imza atıyor. Bu kapsamda 'nde 'Acil Ünitesi' kurulmasını ve bu merkezlerde verilen hizmetin gece 23.00'e kadar devam etmesini karara bağlayan Bakanlık, önümüzdeki günlerde de İstanbul, Edirne, Malatya ve Bartın'da başlatacağı pilot uygulamayla birlikte, sağlık hizmetlerinde '1'inci basamak olarak derecelendirilen Aile Sağlık Merkezleri'ne başvuruları teşvik edecek yeni bir sistemi devreye alacak. Buna göre, hastanelerin acil servisleri yerine, Aile Sağlık Merkezleri'ndeki acil ünitelerine başvuran hastalar, ertesi gün aynı rahatsızlıkla ilgili olarak hastaneye başvurduklarında, poliklinik muayene hizmetleri için katkı payı ödemeyecek. Aile Sağlık Merkezleri üzerinden özel hastanelere başvuran hastalar da katkı payı ödemeyecek. Böylece, özellerin poliklinik hizmetleri sırasında faturalanan yüksek rakamlı katkı payı yükü de tarihe karışacak.
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