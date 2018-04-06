Taksim 360 Hermes’in radarında

2017'de elde ettiği 5 milyar euroluk geliri ve toplam 15 bine yakın çalışanıyla dünyada lüksün en önemli markalarından olan Hermes'in beşinci kuşak yöneticisi Simon Xavier Guerrand-Hermes, Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Taksim 360 projesini ziyaret etti. Hermes'e; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi ve Kent Prensesi Michael, Brazzeville Vakfı Başkanı Jean Yves Ollivier ve Türkiye'nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı Akil eşlik etti.
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Kendisini bir İstanbul aşığı olarak tanıtan Simon Xavier Guerrand- Hermes, "İstanbul'u çok yakından tanıyorum, potansiyelini biliyorum. Taksim 360 da müthiş bir proje. Tamamlandığında birçok kişi burada yaşamak, iş yapmak isteyecektir" dedi. Taksim 360'ın aldığı 'Avrupa'nın En İyi Kentsel Yenileme' ödülünden de haberdar olduğunu anlatan Hermes, "Gördükten sonra bu ödül hiç şaşırtmadı açıkçası. Projeye gösterilen ilgi beni hiç şaşırtmadı. Henüz bir şey söylemek için erken ancak burada olmak isteriz. Şu anda karar vermiş değilim ama burada bir evimin ve mağazamın olmasından büyük mutluluk duyarım" diye konuştu. Türkiye'nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7.4'lük ekonomik büyüme performansının saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum olduğuna da vurgu yapan Hermes, "Bu büyümeye Taksim 360 gibi projelerin büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin eski Paris Büyükelçisi, Hakkı Akil, Hermes'in patronu Simon Xavier Guerrand- Hermes ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim 360 maketini inceledi.
TÜRKİYE'NİN TREND PROJESİ
■ Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin inşaat ve kentsel dönüşüm konusunda çok farklı bir noktada bulunduğunu belirterek, "Taksim 360 da hem İstanbul hem de Türkiye açısından trend bir proje" dedi. Taksim 360'ın eskiyi yaşatan ama aynı zamanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir proje olduğunu anlatan Demircan, projenin ilk etaplarının, yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrasında, 1-2 ay içinde hayata geçeceğini söyledi. Demircan, "İstanbul'a gelen önemli yatırımcılar da bu projeyi yakından incelemek istiyor ve biz de bundan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
YAVUZ KARAMAN
BURADA OLMAK İSTERİZ
Kendisini bir İstanbul aşığı olarak tanıtan Simon Xavier Guerrand- Hermes, "İstanbul'u çok yakından tanıyorum, potansiyelini biliyorum. Taksim 360 da müthiş bir proje. Tamamlandığında birçok kişi burada yaşamak, iş yapmak isteyecektir" dedi. Taksim 360'ın aldığı 'Avrupa'nın En İyi Kentsel Yenileme' ödülünden de haberdar olduğunu anlatan Hermes, "Gördükten sonra bu ödül hiç şaşırtmadı açıkçası. Projeye gösterilen ilgi beni hiç şaşırtmadı. Henüz bir şey söylemek için erken ancak burada olmak isteriz. Şu anda karar vermiş değilim ama burada bir evimin ve mağazamın olmasından büyük mutluluk duyarım" diye konuştu. Türkiye'nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7.4'lük ekonomik büyüme performansının saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum olduğuna da vurgu yapan Hermes, "Bu büyümeye Taksim 360 gibi projelerin büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin eski Paris Büyükelçisi, Hakkı Akil, Hermes'in patronu Simon Xavier Guerrand- Hermes ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim 360 maketini inceledi.
TÜRKİYE'NİN TREND PROJESİ
■ Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin inşaat ve kentsel dönüşüm konusunda çok farklı bir noktada bulunduğunu belirterek, "Taksim 360 da hem İstanbul hem de Türkiye açısından trend bir proje" dedi. Taksim 360'ın eskiyi yaşatan ama aynı zamanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir proje olduğunu anlatan Demircan, projenin ilk etaplarının, yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrasında, 1-2 ay içinde hayata geçeceğini söyledi. Demircan, "İstanbul'a gelen önemli yatırımcılar da bu projeyi yakından incelemek istiyor ve biz de bundan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
YAVUZ KARAMAN
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