Mevsimlik tarım işçilerine eğitim ve sağlık hizmeti verilmesini içeren proje, bu ay hayata geçecek. Mevsimlik işçilere yönelik açıklamalar yapan Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Nisan ayında başlangıç yapıyoruz. Polatlı'da insanca yaşayabilecekleri çok güzel bir proje çıkardık. Bütün şehirlere yayacağız" şeklinde konuştu.
Mevsimlik tarım işçisine yeni proje
Etiketler: Tarım , Ahmet Eşref Fakıbaba
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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