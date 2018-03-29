1 milyar $’lık evet

Türkiye yeni bir döviz girdisi ile tanıştı. Uluslararası jet sosyetenin radarına giren Türkiye, milyon dolarlık düğünlere ev sahipliği yaparken; ülkemiz düğün tercihi sıralamasında ilk 10'a girdi. 150 milyar dolarlık düğün pastasından pay kapmak için atağa kalkan turizmcilerin yüzünü milyon dolarlık Hint düğünleri güldürürken; Türkiye, bu yıl uluslararası düğünlere daha çok ev sahipliği yapacak. Türkiye düğün turizminde bu yıl 50 bin kişiyi ağırlayarak 200 milyon euro civarında hasılat elde etmeyi bekliyor. 2023 hedefi ise yılda bin yabancı düğün, 250 binmisafir ve 1 milyar dolar hasılat. Türkiye'de ortalama düğün gelirinin ise 40-50 bin dolar arasında değiştiği belirtildi.
ÜNLÜLER GELECEK Düğünturizminde Türkiye'yidünyaya tanıtmakamacıyla 4-5 Hazirantarihlerinde İstanbul'daUluslararası Düğünler Konferansıdüzenlenecek. Konferansa;Jennifer Aniston, Tom Cruise,Jennifer Lopez, Oprah Winfrey veKim Kardashian'ın düğünleriniplanlayan Tomas De Bruyneve Hindistanlı ünlü tasarımcıAnamika Khanna dakatılacak.
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