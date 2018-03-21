IAS’ın etkinliğine büyük ilgi

IAS, kendi bünyesinde geliştirdiği canias ERP yazılımının yeniliklerini, canias ERP Live etkinliği kapsamında aday ve müşterilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. canias ERPLive, İstanbul ve İzmir'den sonra Ankaralılar'la buluştu. 200'den fazla konuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, özel sektörün yanı sıra kamudan da katılım yoğun oldu. canias ERP Live etkinliğinde açılış sunumunu, IAS Genel Müdürü Behiç Ferhatoğlu üstlendi. Ardından Türkiye NoterlerBirliği Bilgi Teknolojileri MüdürüNecati Etlacakuş, 'ERP Seçimi ve Sürdürülebilirlik' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
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