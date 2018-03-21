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’ın etkinliğine büyük ilgi

IAS’ın etkinliğine büyük ilgi
IAS, kendi bünyesinde geliştirdiği canias ERP yazılımının yeniliklerini, canias ERP Live etkinliği kapsamında aday ve müşterilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. canias ERP Live, İstanbul ve İzmir'den sonra Ankaralılar'la buluştu. 200'den fazla konuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, özel sektörün yanı sıra kamudan da katılım yoğun oldu. canias Live etkinliğinde açılış sunumunu, IAS Genel Müdürü Behiç Ferhatoğlu üstlendi. Ardından Türkiye Noterler Birliği Bilgi Teknolojileri Müdürü Necati Etlacakuş, 'ERP Seçimi ve Sürdürülebilirlik' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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