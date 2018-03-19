Gelirler artacak

Son 15 yılda refah seviyesindeki artış cebe yansırken, önümüzdeki dönemde de sosyal polikalara ağırlık verilecek. Yoksullar iş sahibi yapılacak, emekli aylıklarında iyileşme sürecek, her kesime destek artacak
Hükümetin Kapsayıcı büyüme politikalarıyla 'mutlak yoksulluk'sıfırlanırken, son 15 yılda toplumun refah seviyesindeki artış vatandaşın cebine yansıdı. BaşbakanYardımcısı MehmetŞimşek, son 9 yıllık dönemde en düşük gelire sahip yüzde 20'lik kesimin ortalama reel gelirinin yüzde 25.2, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimin gelirinin de yüzde19.3 arttığına dikkat çekti. Asgari ücretin yaklaşık yüzde 100 arttığını belirten Şimşek, "Ücretlilerin, çalışanların milli gelir içindeki payı yüzde32.7'ye çıktı. Refaharttı, yoksullukazaldı. Türkiye insani yardımların milli gelire oranında birinci oldu" dedi. Hükümet, 2023 hedefleri doğrultusunda sosyal koruma alanlarını güçlendirmeye yönelik politikalara öncelik verecek. Yoksul kesim refah artışından daha fazla pay alacak. Yoksul vatandaşların kayıtlı çalışması teşvikedilecek. Sosyal yardım programları çeşitlenecek. Gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Emekli aylıklarında iyileşme sürecek. Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olması için de destek sağlanacak. Kadınların sosyo-ekonomik durumları güçlendirilecek. Gelir dağılımındaki dengesizlik asgariye indirilirken; engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik destekler artacak.
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