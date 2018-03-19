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Gelirler artacak

Son 15 yılda refah seviyesindeki artış cebe yansırken, önümüzdeki dönemde de sosyal polikalara ağırlık verilecek. lar iş sahibi yapılacak, emekli aylıklarında iyileşme sürecek, her kesime destek artacak

Gelirler artacak
Hükümetin Kapsayıcı büyüme politikalarıyla 'mutlak yoksulluk' sıfırlanırken, son 15 yılda toplumun refah seviyesindeki artış vatandaşın cebine yansıdı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son 9 yıllık dönemde en düşük gelire sahip yüzde 20'lik kesimin ortalama reel gelirinin yüzde 25.2, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimin gelirinin de yüzde 19.3 arttığına dikkat çekti. Asgari ücretin yaklaşık yüzde 100 arttığını belirten Şimşek, "Ücretlilerin, çalışanların içindeki payı yüzde 32.7'ye çıktı. Refah arttı, yoksulluk azaldı. insani yardımların milli gelire oranında birinci oldu" dedi. Hükümet, 2023 hedefleri doğrultusunda sosyal koruma alanlarını güçlendirmeye yönelik politikalara öncelik verecek. kesim refah artışından daha fazla pay alacak. Yoksul vatandaşların kayıtlı çalışması teşvik edilecek. Sosyal yardım programları çeşitlenecek. Gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Emekli aylıklarında iyileşme sürecek. Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olması için de destek sağlanacak. Kadınların sosyo-ekonomik durumları güçlendirilecek. Gelir dağılımındaki dengesizlik asgariye indirilirken; engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik destekler artacak.

Hazal ATEŞ
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