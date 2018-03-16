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100 TL’ye pazarda

Erik 100 TL’ye pazarda
Bahar havasının kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgahlardaki yerini aldı. , kilosu 100 liradan pazar tezgahlarına geldi. 100 gramlık paketlerde 10 liradan satılan erik, dikkatleri çekse de alıcı bulamıyor. Pazar esnafı "Şu an 100 gramlık paketleri 10 liradan satıyoruz. Fakat 1-2 hafta içerisinde düşmeye başlayacak. Kilosu 10 liraya, 5 liraya, 2 liraya kadar düşer" şeklinde konuşuyor.
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