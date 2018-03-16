Erik 100 TL’ye pazarda

Bahar havasının kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgahlardaki yerini aldı. Erik, kilosu 100 liradan pazar tezgahlarına geldi. 100 gramlıkpaketlerde 10liradan satılan erik, dikkatleri çekse de alıcı bulamıyor. Pazar esnafı "Şu an 100 gramlık paketleri 10 liradan satıyoruz. Fakat 1-2hafta içerisinde düşmeyebaşlayacak. Kilosu 10 liraya, 5 liraya, 2 liraya kadar düşer" şeklinde konuşuyor.
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