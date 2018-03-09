5 yılda 150 mağaza

Abdullah Kiğılı, yapılan indirim kampanyalarıyla ilgili olarak, “Etikette mübalağa ediliyor. Biz bu sevdadan vazgeçtik, malın fiyatı belli. Yüzde 50, 70, 80 indirim yapmıyoruz. Sezon başı doğru fiyatı koyuyoruz, onunla devam ediyoruz” dedi.
Kiğılı Yönetim KuruluBaşkanı Abdullah Kiğılı,önümüzdeki dönemde yurtdışına odaklanacaklarınısöyleyerek, "Yurt dışındahızlanma vakti geldi.Önümüzdeki 10 yıl Türkhazır giyiminin olacak.Avrupalı markalar bizeçok şey öğrettiler, rekabetiöğrettiler. Ama bugün bizimçok büyük üstünlüğümüz var.Çok hızlı karar veriyoruz,modayı çok hızlı takipediyoruz, mağazacılığı çokiyi biliyoruz. Hatta AvrupaTürk hazır giyimindenkorkmaya başladı. GelecekTürk markalarının" diyekonuştu. Kiğılı CEO'suHilal Suerdem de 5 yıliçinde 100'ü yurt dışındatoplam 150 yeni mağazaaçmayı planladıklarını belirtti.Suerdem, "Yurt dışındakialgımızı, 'Made in Turkey'yerine 'Brand of Turkey'olarak değiştireceğiz. Çünkübiz Türkiye'nin markasıyız"ifadesini kullandı.
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