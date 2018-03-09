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5 yılda 150 mağaza

, yapılan indirim kampanyalarıyla ilgili olarak, “Etikette mübalağa ediliyor. Biz bu sevdadan vazgeçtik, malın fiyatı belli. Yüzde 50, 70, 80 indirim yapmıyoruz. Sezon başı doğru fiyatı koyuyoruz, onunla devam ediyoruz” dedi.

5 yılda 150 mağaza
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, önümüzdeki dönemde yurt dışına odaklanacaklarını söyleyerek, "Yurt dışında hızlanma vakti geldi. Önümüzdeki 10 yıl Türk hazır giyiminin olacak. Avrupalı markalar bize çok şey öğrettiler, rekabeti öğrettiler. Ama bugün bizim çok büyük üstünlüğümüz var. Çok hızlı karar veriyoruz, modayı çok hızlı takip ediyoruz, mağazacılığı çok iyi biliyoruz. Hatta Avrupa Türk hazır giyiminden korkmaya başladı. Gelecek Türk markalarının" diye konuştu. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem de 5 yıl içinde 100'ü yurt dışında toplam 150 yeni mağaza açmayı planladıklarını belirtti. Suerdem, "Yurt dışındaki algımızı, 'Made in Turkey' yerine 'Brand of Turkey' olarak değiştireceğiz. Çünkü biz 'nin markasıyız" ifadesini kullandı.
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