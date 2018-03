Çalışan kadına destek yağıyor

çalışma hayatındaki kadın sayısı her geçen gün artıyor. Kadınların çalışma hayatında yer alması, annelik gibi nedenlerle ayrılmaması için devlet hem önemli imkanlar sunuyor hem de maddi destek sağlıyor. İşte kadınlara sağlanan desteklerden bazıları:Doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için iseDoğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakamAnneye doğum izninde iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu yıl en düşük ödenekAnalık izninin bitiminden itibaren işçi ve memurlara ilk doğumda 60, ikinci doğumda 120, sonraki doğumlardasüreylehakkı veriliyor. Çalışılmayan süre için devlet ödeme yapıyor.Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk ilköğretim çağına gelene kadar. Bu sürede çalışılan sürenin ücreti ödeniyor.Hükümet, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atacak. Bu kapsamdamüfredatına toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, kadın-erkek eşitliği ve şiddetin önlenmesine yönelik dersler eklenecek. Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılabilmeleri için bakım hizmetleri kurumlar içerisinde yapılacak.profesyonelce sunulacağı merkezler yaygınlaştırılacak.