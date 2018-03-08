Çalışan kadına destek yağıyor
Kadınların çalışma hayatında yer alması için çok sayıda devlet desteği sunuluyor. Çalışan kadınlara maddi destekler ve önemli imkanlar var...
Doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.
Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 149 lira.
Anneye doğum izninde iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu yıl en düşük ödenek 5 bin 51 lira.
Analık izninin bitiminden itibaren işçi ve memurlara ilk doğumda 60, ikinci doğumda 120, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Çalışılmayan süre için devlet ödeme yapıyor.
Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede çalışılan sürenin ücreti ödeniyor.
İSTİHDAMA KREŞ KATKISI
Hükümet, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, kadın-erkek eşitliği ve şiddetin önlenmesine yönelik dersler eklenecek. Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılabilmeleri için bakım hizmetleri kurumlar içerisinde yapılacak. Kreş, hasta, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin profesyonelce sunulacağı merkezler yaygınlaştırılacak.
Etiketler: çalışan anne , Milli Eğitim Bakanlığı , kreş
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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