Manken gitti uzman geldi

Otomotiv dünyasında bir devir sona eriyor. Avrupa'nın ve dünyanın en önemli otomobil fuarı haline gelen Cenevre'de dünyaca ünlü otomobil markaları, artık stantlarında dekoltesi bol mankenler yerine, uzmanlarayer vereceklerini açıkladı. Yeni otomobil modelleri kadar dikkat çeken seksi tanıtım mankenlerinin yerini alacak ürün uzmanları, spor kıyafetlergiyen erkek veya kadın satışelemanlarından oluşacak. Ürün uzmanları, yeni modellerhakkında ayrıntılı bilgivererek, katılımcılarının gözüne değil, bilgi dağarcığına hitap edecek. Koreli Ssangyong,Toyota ve Nissan, kadın mankenlerle çalışmayacağını açıklayan ilk firmalar oldu. Nissan sözcüsü Sara Jenkins, zamanın değiştiğini, otomobil satışı yaptıkları için ürün uzmanlarını kullanmanın daha mantıklı olduğunu söyledi.
ERKEK MODEL VAR Fuarlarda en çok kadın model kullanan markaların başında İtalyan Fiat Grubu'nun bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari ve Maserati markaları yer alıyordu. Ancak İtalyan grup da eleştiriler üzerine bazı mankenlerle yapılan sözleşmeleri iptalettiklerini açıkladı. Markaların stantlarında yine kadınların olacağı ama geçmişe göre erkek model sayısının artacağı açıklandı. Aynı şekilde PSA Grubu da (Peugeot Citroen) stantlarında erkek ve kadın manken sayısının eşit olacağını açıkladı. Böylece Cenevre Otomobil Fuarı'nda cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkacağı, ziyaretçilerin yenimodeller hakkında dahafazla bilgi sahibi olacağıbelirtiliyor. 88'inci kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, 8-18 Mart tarihleri arasında açık olacak.
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