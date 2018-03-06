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Manken gitti uzman geldi

Otomobil fuarlarında boy gösteren bol dekolteli , yerlerini ürün uzmanlarına bırakıyor. ’nda, spor kıyafetli satış elemanları yeni modeller hakkında bilgi verecek

Manken gitti uzman geldi
Otomotiv dünyasında bir devir sona eriyor. Avrupa'nın ve dünyanın en önemli otomobil fuarı haline gelen Cenevre'de dünyaca ünlü otomobil markaları, artık stantlarında dekoltesi bol yerine, uzmanlara yer vereceklerini açıkladı. Yeni otomobil modelleri kadar dikkat çeken seksi tanıtım mankenlerinin yerini alacak ürün uzmanları, spor kıyafetler giyen erkek veya kadın satış elemanlarından oluşacak. Ürün uzmanları, yeni modeller hakkında ayrıntılı bilgi vererek, katılımcılarının gözüne değil, bilgi dağarcığına hitap edecek. Koreli Ssangyong, Toyota ve Nissan, kadın mankenlerle çalışmayacağını açıklayan ilk firmalar oldu. Nissan sözcüsü Sara Jenkins, zamanın değiştiğini, otomobil satışı yaptıkları için ürün uzmanlarını kullanmanın daha mantıklı olduğunu söyledi.

ERKEK MODEL VAR
Fuarlarda en çok kadın model kullanan markaların başında İtalyan Fiat Grubu'nun bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari ve Maserati markaları yer alıyordu. Ancak İtalyan grup da eleştiriler üzerine bazı mankenlerle yapılan sözleşmeleri iptal ettiklerini açıkladı. Markaların stantlarında yine kadınların olacağı ama geçmişe göre erkek model sayısının artacağı açıklandı. Aynı şekilde PSA Grubu da (Peugeot Citroen) stantlarında erkek ve kadın manken sayısının eşit olacağını açıkladı. Böylece 'nda cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkacağı, ziyaretçilerin yeni modeller hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağı belirtiliyor. 88'inci kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, 8-18 Mart tarihleri arasında açık olacak.
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