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Erken maaş imzası atıldı

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan çiftçiye de kredi yolu açıldı. İmza törenine da katıldı

Erken maaş imzası atıldı
Şartları tamamlamış ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara sağlanan kredi imkanı büyüyor. Bağ-Kur'lu esnaftan sonra Bağ- Kur'lu çiftçilere de Ziraat Bankası'ndan emeklilik kredisi yolu açıldı. Protokol, dün, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği () Başkanı Şemsi Bayraktar, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın katıldığı törenle imzalandı. , "Şu an 708 bin Bağ-Kur'lu sigortalımız var. Tarım Bağ-Kur'lu 682 bin de emeklimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu kesimlerin tamamına dokunacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Protokolün içeriğine ilişkin bilgi veren Sarıeroğlu, şunları söyledi: "Yaşını doldurmuş, prim gün sayısını doldurmuş ancak prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamamış Tarım Bağ- Kur'luları kapsıyor. Yine doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanma şartlarına sahip olması gerekiyor."

ÇİFTÇİ MUTLU
TZOB Başkanı Bayraktar da, protokolü çok önemsediklerine işaret ederek, "Birçok çiftçimiz birikmiş sigorta prim borçlarını ödeyemedikleri için emekli aylığına hak kazanamıyor" dedi.

MAZOT-GÜBRE DESTEĞİ BAŞLADI
■ CUMHURBAŞKANI 'ın müjdesini verdiği mazot desteği başladı. Gıda Bakanı , bir ilke imza atarak çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Mazot ve gübre desteklerini dünden itibaren üreticilerimize ödemeye başladık. Bu kapsamda yaklaşık 2.5 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Ödemeler, gelen icmaller ve kimlik numaralarına göre gerçekleştiriliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız."
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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