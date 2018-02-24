Erken maaş imzası atıldı

Şartları tamamlamış ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara sağlanan kredi imkanı büyüyor. Bağ-Kur'lu esnaftan sonra Bağ-Kur'lu çiftçilere deZiraat Bankası'ndanemeklilik kredisi yoluaçıldı. Protokol, dün, Çalışma Bakanı JülideSarıeroğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı ŞemsiBayraktar, Ziraat Bankası Genel Müdürü HüseyinAydın ve SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın katıldığı törenle imzalandı. Bakan Sarıeroğlu, "Şu an 708 bin tarım Bağ-Kur'lu sigortalımız var. Tarım Bağ-Kur'lu 682 bin de emeklimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu kesimlerin tamamına dokunacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Protokolün içeriğine ilişkin bilgi veren Sarıeroğlu, şunları söyledi: "Yaşını doldurmuş, prim gün sayısını doldurmuş ancak prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamamış Tarım Bağ- Kur'luları kapsıyor. Yine doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanma şartlarına sahip olması gerekiyor."
ÇİFTÇİ MUTLU TZOB BaşkanıBayraktar da, protokolüçok önemsediklerine işaretederek, "Birçok çiftçimizbirikmiş sigorta primborçlarını ödeyemedikleriiçin emekli aylığına hakkazanamıyor" dedi.
MAZOT-GÜBRE DESTEĞİ BAŞLADI ■ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği mazot desteği başladı. Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir ilke imza atarak çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Mazot ve gübre desteklerini dünden itibaren üreticilerimize ödemeye başladık. Bu kapsamda yaklaşık 2.5 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Ödemeler, gelen icmaller ve kimlik numaralarına göre gerçekleştiriliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.