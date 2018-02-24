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’dan 170 milyon yatırım

Carrefoursa’dan 170 milyon yatırım
CarrefourSA, 2017 yılında operasyonel kârlılığını (FAVÖK) 126 milyon liraya yükseltti. 2017'yi 4.6 milyar lira ciro ile tamamladıklarını ifade eden Genel Müdürü Hakan Ergin, "FAVÖK öncesi kârlılığımızı 37 milyon lira zarardan 126 milyon liraya yükselttik. Bu yıl ayrıca yeni açılacak mağazalar da dahil 170 milyon lira yatırım hedefliyoruz" dedi. Üreticiden sofraya mottosu çerçevesinde taze meyve-sebze ve balıktan sonra süt ve et ürünlerine odaklandıklarını dile getiren Ergin, canlı hayvan tedarik edip, üreticiye verip onlardan et alma garantisi sağlayacakları sistem üzerine de çalıştıklarını kaydetti. Hakan Ergin, 'nin 55 kentinde 625 market ve 516 bin metrekare satış alanıyla tüketicilere ulaştıklarını bildirdi. Ergin, " İstinye'deki hipermarketimizi yeniledik, Adana'daki hipermarketimizin yerini değiştirip konseptini yeniledik, İstanbul Bayrampaşa ve Beylikdüzü ile İzmir Balçova'da sıfırdan hipermarket yatırımı yaptık" dedi.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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