Yatırım rüzgarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yatırımlarını artıran Alman devi Siemens'inCEO'su Joe Kaeser'i kabul etti. 40 dakikalıkgörüşmede, Alman devinin Türkiye'deki yatırımları ve gelecek planları konuşuldu. Ülkemizde uzun yıllardır birçok yatırıma imza atan Siemens, özellikle enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin rüzgarına da ilgi duyan Siemens, geçtiğimiz ağustosta düzenlenen Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Türkerler ve Kalyon'la beraber konsorsiyum olarak kazanmıştı.
1 MİLYAR DOLARLIK PROJE Konsorsiyum, bu kapsamda 1 milyar dolarınüzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Türkiye'nin beş ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılan ihaleyi kazanan konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam beş alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak.
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