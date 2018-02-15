Genç Çiftçi Projesi iş sahibi yaptı

Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak 10 yıl çalıştığı İstanbul'dan memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine dönen SergenYalıner, kurduğu serada ayda 2 bin marul yetiştiriyor. Memleketine dönüp kendi işiyle uğraştığı için mutlu olduğunu ifade eden Yalıner, "30 bin lira hibe aldım. Üzerine biraz para ekledikten sonra 250metrekarelik iki tane sera kurdum. Yaklaşık 3 ay önce sera aktif hale geldi. Aylık 2 bin tane marul yetiştiriyorum. Amacım serayı daha da büyütmek. Ayda 10 bin marulyetiştirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.
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