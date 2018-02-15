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iş sahibi yaptı

Genç Çiftçi Projesi iş sahibi yaptı
Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak 10 yıl çalıştığı 'dan memleketi 'nin Meriç ilçesine dönen Sergen Yalıner, kurduğu serada ayda 2 bin marul yetiştiriyor. Memleketine dönüp kendi işiyle uğraştığı için mutlu olduğunu ifade eden Yalıner, "30 bin lira hibe aldım. Üzerine biraz para ekledikten sonra 250 metrekarelik iki tane sera kurdum. Yaklaşık 3 ay önce sera aktif hale geldi. Aylık 2 bin tane marul yetiştiriyorum. Amacım serayı daha da büyütmek. Ayda 10 bin marul yetiştirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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