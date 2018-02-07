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Elektrikli yarışı

, Mission E ile Model S’e kafa tutacak. Firma, elektrikli yatırımını ikiye katlayacağını duyurdu

Elektrikli yarışı
Alman lüks otomobil üreticisi , 'ya rakip olmaya hazırlanıyor. Stuttgart merkezli firma tamamen elektrikli yeni bir seri üretmek için 6 milyar euro ayıracağını duyurdu. 2022 yılına dek planlanan yatırım geçen yıl 3 milyar euro olarak açıklanmıştı. Porsche böylelikle vaadini ikiye katlamış oldu. Mission E modelinin 2019 yılında yollarda olması bekleniyor. Aracın fiyatının 75 bin doların altında tutularak Tesla Model S ile rekabet etmesi bekleniyor. Porsche Mission E, ilk planlamalara göre tek şarjla 640 ila 965 kilometre arasında yol alabilecek ve maksimum hızı da saatte 250 km olacak. Ayrıca, 800 voltluk sistemi sayesinde aracın 15 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşacağı iddia ediliyor. Porsche'un ilave 3 milyar euro (3.7 milyar dolar) tutarındaki yatırımının 620 milyon doları halihazırda devam etmekte olan yüksek performanslı elektrikli sedan programı Mission E ve türevlerine ayrılacak. 1.2 milyar dolar şirketin içten yanmalı motorlarının elektriklendirilmesi ve hibrid versiyonları, geri kalan 1.7 milyar dolar civarındaki miktar ise eşit olarak tesislerin genişletilmesi ve şarj altyapısı için kullanılacak.


✖ Tek şarjla 640 ila 965 kilometre arasında yol alabilecek.
✖ Maksimum hızı saatte 250 km olacak.
✖ 15 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşacak.
✖ Fiyatı maksimum 75 bin dolar olacak.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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