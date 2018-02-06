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Para tablosu!

, ‘’ hazırladı. Türk ressamların eserleri 69 milyon TL ciroya ulaştı. rekor kırdı. ’nın ‘Sara’sı ise en pahalı portre olarak hafızalara kazındı

Para tablosu!
Forbes Türkiye, ""nu açıkladı. Raporda, Türk resminde 2017 müzayede satış performansları masaya yatırıldı. 2017'de satılan Türk ressamların eserleri 69 milyon TL ciroya ulaştı. 262 ressamın son beş yılda işlem gören 17 binin üzerinde eserinin incelendiği raporda, ciro rakamlarına göre ilk beş sırayı Burhan Doğançay, Kemal Önsoy, Fikret Mualla, Fahrelnisa Zeid ve Ömer Uluç paylaştı. En çok ciroyu 72 eseriyle 4.5 milyon TL ciroya ulaşan ressam Burhan Doğançay yaptı.


2017 yılının en pahalı portresinin ise 'nın 'Sara'sı olduğu açıklandı. Sara portresi, 1 milyon 150 bin liraya alıcı bularak geçtiğimiz yıl bir müzayedede satın alınan en pahalı eser olarak hafızalara kazındı. 1929 tarihli Sara portresi, geçtiğimiz yılın en heyecanlı satışlarından birini yaşatmıştı. Ressam Mahmud Cüda'nın evlendikten sonra Sara'yı, karısıyla ilk karşılaşmalarında üzerinde olan pembe elbisesiyle giydirdiği ünlü tablosu 1 milyon 150 bin liraya satılmıştı.


Burak Erdem ÇELİK
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