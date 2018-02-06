Para tablosu!
Forbes Türkiye, ‘Sanat Raporu’ hazırladı. Türk ressamların eserleri 69 milyon TL ciroya ulaştı. Burhan Doğançay rekor kırdı. Mahmud Cüda’nın ‘Sara’sı ise en pahalı portre olarak hafızalara kazındı
2017 yılının en pahalı portresinin ise Mahmud Cüda'nın 'Sara'sı olduğu açıklandı. Sara portresi, 1 milyon 150 bin liraya alıcı bularak geçtiğimiz yıl bir müzayedede satın alınan en pahalı eser olarak hafızalara kazındı. 1929 tarihli Sara portresi, geçtiğimiz yılın en heyecanlı satışlarından birini yaşatmıştı. Ressam Mahmud Cüda'nın evlendikten sonra Sara'yı, karısıyla ilk karşılaşmalarında üzerinde olan pembe elbisesiyle giydirdiği ünlü tablosu 1 milyon 150 bin liraya satılmıştı.
Burak Erdem ÇELİK
Etiketler: Forbes Türkiye , Burhan Doğançay , Mahmud Cüda , Sanat Raporu , Fahrelnisa Zeid
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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