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Okullar yarın le açılacak

Okullar yarın sütle açılacak
Öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen Okul ü Programı kapsamında, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımı pazartesi günü başlayacak. Bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı, ilkokul ve bazı özel öğretim kurumları ine, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt verilecek.
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