Kuyruklara yeni ayar

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iki önemli karara imza attı. Kişilerin rızası alınmaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet sitelerinin engellenmesi yönünde karar veren Kurul, bankolarda sıra bekleyen vatandaşlar arasında da belirli bir mesafenin korunması için kamu ve özel sektöre sorumluluk getirdi.
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