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11 daha çıktı

11 Çiftlik Bank daha çıktı
Piyasadan yarım milyardan fazla para toplayan benzeri 11 organizasyona daha el koyuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Saadet zinciri gibi çalışıyorlar. Bu şirketleri incelemek üzere 11 müfettiş görevlendirdik" dedi. 11 şirket şu şekilde: Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık, Ukash İnternet Hizmetleri, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda, Cashçiftlik, Maden. İm, Elit Çiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar, Çılgın Tavuklar.


Hazal ATEŞ
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