11 Çiftlik Bank daha çıktı

Piyasadan yarım milyardan fazla para toplayan Çiftlik Bank benzeri 11 organizasyona daha el koyuldu. Gümrük ve TicaretBakanı Bülent Tüfenkci, "Saadet zinciri gibi çalışıyorlar. Bu şirketleri incelemek üzere 11 müfettiş görevlendirdik" dedi. 11 şirket şu şekilde: Birlik Beraberlik TarımHayvancılık, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık, Ukash İnternet Hizmetleri, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda, Cashçiftlik, Maden. İm, Elit Çiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar, Çılgın Tavuklar.
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