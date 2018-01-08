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Milli savaş uçağı 2030’da ’da

Milli savaş uçağı 2030’da TSK’da
Konsept çalışması bitmek üzere olan Milli Muharip Uçak Projesi'nin yol haritası netleşiyor. 2020'lerin ortasında üretime başlanacak olan uçaklar, 2030'dan itibaren F16'ların yerini dolduracak. Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla 'nin en zorlu Ar-Ge sürecini barındıran proje için bu yıl imzalanacak sözleşmeler doğrultusunda yol alınacak. Başta ana yüklenici TUSAŞ/TAI olmak üzere proje kapsamında görev alan tüm paydaşlarla çalışmalar yürütülüyor. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ile sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye; ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak. ile BAE Systems arasında uçak geliştirilmesine yönelik ve ön tasarım aşamasını kapsayan işbirliği anlaşması geçen yıl imzalandı. Bu yıl ise ilk olarak motor seçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip oldu. Seçimin tamamlanmasıyla bu konuda sözleşme imzalanacak. Motor sözleşmesini, proje için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanması izleyecek.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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