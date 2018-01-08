Milli savaş uçağı 2030’da TSK’da

Konseptçalışması bitmeküzere olan MilliMuharip UçakProjesi'ninyol haritasınetleşiyor.2020'lerinortasındaüretimebaşlanacakolan uçaklar,2030'dan itibarenF16'ların yerinidolduracak.Ürün ve teknolojigeliştirmeağırlığıylaTürkiye'ninen zorluAr-Ge sürecinibarındıran projeiçin bu yıl imzalanacak sözleşmelerdoğrultusunda yol alınacak. Başta anayüklenici TUSAŞ/TAI olmak üzereproje kapsamında görev alan tümpaydaşlarla çalışmalar yürütülüyor.Projede yeni nesil bir uçakta olmasıgereken düşük görünürlük, dahilisilah yuvası, yüksek manevrakabiliyeti, artırılmış durumsalfarkındalık ile sensör füzyonu vebenzeri teknoloji alanlarındakiçalışmaların sonucunda Türkiye;ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5.nesil bir muharip uçağı üretebilecekaltyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak. TAI ile BAE Systems arasında uçak geliştirilmesine yönelik ve ön tasarım aşamasını kapsayan işbirliği anlaşması geçen yıl imzalandı. Bu yıl ise ilk olarak motorseçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip oldu. Seçimin tamamlanmasıyla bu konuda sözleşme imzalanacak. Motor sözleşmesini, proje için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanması izleyecek.
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