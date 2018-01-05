Okullar ücretleri önceden duyuracak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce, kayıt sırasında veliler ile özel okullar arasında imzalanacak kayıt sözleşmesi güncellendi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında, özel okullar, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücreti ile takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi diğer ücretleri, Ocak ayından itibaren Mayıs ayının sonuna kadar ilan edecek.
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