 ;
Yol Durumu
  1. Alkollü içeceklerin ÖTV’si yükseldi
  2. Tüketici hakkını kolayca arayacak

Okullar ücretleri önceden duyuracak

Okullar ücretleri önceden duyuracak
MİLLİ Eğitim Bakanlığı Kurumları Genel Müdürlüğü'nce, kayıt sırasında veliler ile arasında imzalanacak kayıt sözleşmesi güncellendi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında, özel okullar, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücreti ile takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi diğer ücretleri, Ocak ayından itibaren Mayıs ayının sonuna kadar ilan edecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar