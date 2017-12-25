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37.6 milyarlık alo

37.6 milyarlık alo
Türkiye'de yılın 9 ayında , ve trafiğine yaklaşık 37.6 milyar lira harcandı. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Avea'nın toplam net satış gelirleri, yılın 9 ayında 29 milyar 24 milyon 870 bin lira, diğer işletmecilerin net satış gelirleri ise 8 milyar 537 milyon 106 bin lira oldu.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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