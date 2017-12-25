 ;
Yol Durumu
  1. 2018’de ihracatta rekor kıracağız
  2. Asgari ücret bu hafta tamam

3 'de 8 bin kişiye iş imkanı

3 OSBde 8 bin kişiye iş imkanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Samsun, Adıyaman ve Edirne'de kurulan organize sanayi bölgelerinin (), yaklaşık 8 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi. Özlü; Samsun'daki Çarşamba OSB'nin 3 bin, Adıyaman Mermer İhtisas OSB'nin 2 bin 500, Edirne'deki 'Uzunköprü OSB'nin de 2 bin 500 kişiye iş yaratacağını kaydetti.
Etiketler: ,
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar