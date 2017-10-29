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dünyanın en iyisi seçildi

AssisTT dünyanın en iyisi seçildi
AssisTT, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli ödül organizasyonlarından Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri'nin küresel finallerinde 3 altın ödül aldı. "En İyi Çağrı Merkezi", "En İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı" ve "En İyi Teknoloji İnovasyonu" dallarında 3 altın ödül kazanan , 200 üye ülkeden pek çok dünya devini geride bırakarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı. Türk Telekom iştiraki AssisTT, Çağrı merkezi sektörünün küresel çapta en prestijli ödül organizasyonlarından olan Contact Center World Awards'un Londra'da gerçekleştirilen dünya finallerinde yarışmıştı.
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