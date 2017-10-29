 ;
Yol Durumu
  1. İş kurmak isteyene 150 bin lira
  2. Ete indirim geldi

12 bin 500 kiye iş

12 bin 500 kişiye iş
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , son dönemde Yalova ve Ankara'da kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 12 bin 500 kişiye olanağı yaratacağını bildirdi. OSB'lerle az gelmiş bölgelerde sanayiyi yaygınlaştırarak istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirten Özlü, sanayileşmenin dengeli dağılımıyla düzenli kentleşmenin de sağlanacağını söyledi. Özlü, her bölgenin ve şehrin ihtiyacına uygun OSB'ler kurabilmek için büyük gayret gösterdiklerini, detaylı ve titiz bir çalışma sonucu buna karar verdiklerini ve harekete geçtiklerini bildirdi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar