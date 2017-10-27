Emekliye en az 2 bin 13 TL

2017 yılının sonuna yaklaşılırken, emekliler kendilerini 2018'de nelerin beklediğini merak ediyor. 2018'de tüm emekliler 2 kez zam alacak. Memur emeklilerinin zammı geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşmede belirlendi. Buna göre, maaşlarda Ocak'tayüzde 4, Temmuz'da ise yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca oluşursa enflasyon farkıda verilecek.
FARK NASIL ALINACAK?
Eğer 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 4'lük Ocak zammına eklenecek. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yükselecek. Eğer 2018'in ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, bu da Temmuz'da maaşlara yansıtılacak. Böylece yüzde 3.5'lik Temmuz zammı da artmış olacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 871 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 4'lük Ocak zammıyla bu maaş bin 945 lira84 kuruşa çıkacak. Temmuz'daki yüzde 3.5'lik zamla da bu maaş 2 bin 13 lira 94kuruşa ulaşacak. Böylece 2018'de en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin lirayı aşmış olacak. 2018'de en düşük maaştaki artış 142 lirayı bulacak. Enflasyon farkı oluşursa artış daha da yüksek olacak. En yüksek memur emeklisi aylığı da 11 bin 494 lira seviyesinde. Bu maaş Ocak'ta yüzde 4 zamla 11 bin 953'e, Temmuz'da yüzde 3.5 artışla 12 bin 372 liraya yükselecek. Böylece bu maaştaki toplam artış 878 lirayı bulacak.
SSK VE BAĞ-KUR'LU DA2 ZAM ALACAK YAKLAŞIK 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine de 2018'de 2 zambirden var. 2017'nin ikinci yarısındagerçekleşecek enflasyon Ocak zammını,2018'in ilk 6 aylık dönemindeki TÜFEde Temmuz zammını gösterecek. OrtaVadeli Program'daki yüzde 9.5 olan2017 yılı enflasyon öngörüsüne göre SSKve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammıyüzde 3.4 olacak. Kesin oran 3 Ocak'tabelli olup, aynı ay maaşlara yansıtılacak.
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