Ziraat Katılım’dan kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım, iştiraki Ziraat Katılım Varlık Kiralama ile 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Banka'nın açıklamasına göre, Ziraat Katılım, önceki gün gerçekleştirilen ihraç ile 176 gün vadeli ve ara dönemde getiri ödemeli 100 milyon TL fonlama temin etmiş oldu. ZiraatKatılım Genel MüdürüMetin Özdemir, "Katılım bankacılığı prensipleri ile sektörün mevcuttaki payını istikrarlı şekilde büyütme misyonumuz kapsamında, kira sertifikası alanında yatırımcılara daha geniş imkanlar sunarak reel sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.
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