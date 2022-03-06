Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! PCR testi ve LGS...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziranda yapılacak Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Özer, LGS'nin bir sıralama sınavı olduğunu, beklenmedik, altyapısı hazırlanmamış yeniliklerle vatandaş ve öğrencilerin tedirgin edilmeyeceğini daha önce söylediklerini anımsattı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER: LGS'DE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Özer, "5 Haziran'da yapılacak LGS'de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik olmayacak. Hem soru hem de süreyle ilgili değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Bakan Özer'e, Kovid-19 şüphesi ile test yaptıran öğretmen ve öğrencinin test sonucu çıkana kadar okula gidip gitmeyeceğine yönelik soru yönetildi.